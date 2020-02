Drie jonge kinderen komen om in brandende wagen in Australië bij familiedrama YV

19 februari 2020

10u22

Bron: Belga, BBC 0 In Brisbane, in het oosten van Australië, zijn woensdag drie jonge kinderen en hun vader omgekomen in een brandende auto. Het voertuig is waarschijnlijk in brand gevlogen bij een familiedrama, berichten Australische media op basis van verklaringen van de moeder. Zij overleefde het drama maar werd met zeer zware brandwonden opgenomen in het ziekenhuis.

De drie kinderen waren allemaal onder de tien jaar oud. De feiten speelden zich af in Camp Hill, een buitenwijk van Brisbane, waar de familie woonde. Volgens Australische media kon de moeder op tijd uit de auto springen en riep ze dat de man benzine over haar goot.

De politie is bezig met het onderzoek en wil de these van een familiedrama nog niet bevestigen. Omstreeks 8.30 uur kreeg ze een noodoproep over een brandende wagen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stond het voertuig al in lichterlaaie en waren de kinderen al omgekomen. Buren hoorden verschillende explosies.

Vreselijk zicht

De hulpdiensten verzorgden ook een voorbijganger, die probeerde de inzittenden uit de auto te halen. Hij liep brandwonden in zijn gezicht op en werd overgebracht naar een ziekenhuis.

“Het was een vreselijk zicht... Ik heb al veel ergs gezien, maar dit was een van de ergste scènes”, aldus Mark Thompson van de Queensland Police Service.