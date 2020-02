Drie jonge kinderen en hun ouders sterven in brandende wagen: Australische politie onderzoekt piste van familiedrama

19 februari 2020

Bron: Belga, BBC

In Brisbane (oosten van Australië) is een vijfkoppig gezin met drie jonge kinderen omgekomen in een brandende auto. Het voertuig is waarschijnlijk in brand gevlogen bij een familiedrama, melden Australische media op basis van verklaringen van de moeder. De 31-jarige vrouw overleefde aanvankelijk het drama en werd met zeer zware brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, maar daar is ze uren later overleden.