Drie jonge helden redden blinde man van metrosporen

30 juni 2018

00u28

Bron: Sky News 0 In de Canadese stad Toronto worden drie jonge mannen als helden geprezen. Donderdagnamiddag redden ze samen het leven van een blinde man die op de metrosporen was beland. Een getuige op het perron legde de heldhaftige reddingsactie met haar camera vast en deelde het verhaal op Facebook.

Julie Caniglia stond op het perron van metrohalte Broadview toen ze een stem hoorde die om hulp riep. Kort daarop zag ze een man met een wandelstok op de sporen liggen. Een jongeman in haar buurt aarzelde geen seconde en sprong de sporen op. Twee andere jonge mannen kwamen hem ter hulp en samen brachten ze de man in veiligheid. Caniglia, die het moment beschrijft als de "schrik van haar leven", nam een foto van de goede afloop.

De blinde man werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De jongeman die het initiatief nam - op de foto in het midden met het T-shirt met dierenprint - werd later geïdentificeerd als de 24-jarige Kyle Busquine. Busquine zegt dat het hem alleen nooit was gelukt en is dankbaar dat de twee andere mannen hem kwamen helpen.

Op zijn heldendaad reageert hij nuchter: "Soms ben je gewoon waar je moet zijn. Ik denk echt dat alles om een reden is gebeurd. Het was het juiste ding om te doen, het menselijke ding om te doen, om iemand in nood te helpen."