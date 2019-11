Drie jonge Belgen plegen op ‘vakantie’ in Frankrijk vijf gewapende overvallen HR

12 november 2019

12u14

Bron: La Dépeche, LCI, FranceBleu 44 Buitenland Het lijkt wel een filmscenario. De ‘vakantie’ van twee mannen (21 en 22 jaar) en een 18-jarige vrouw uit ons land in het zuiden van Frankrijk, tart alle verbeelding. Met een gestolen Suzuki, Halloween-maskers en een nepwapen pleegden ze op tien dagen tijd vijf gewapende overvallen. Ze waren op weg naar Spanje, waar ze de buit wilden opsouperen.

De criminele trip ging van start tijdens de nacht van 23 op 24 oktober. Toen werd in ons land een blauwe Suzuki gestolen. Daarmee zou het trio later op vakantie vertrekken naar het zuiden van Frankrijk.



Daar aangekomen, pleegden ze op 30 oktober en eerste overval. Net voorsluitingstijd vielen ze binnen in de McDonald’s van Montredon-des-Corbières, vlakbij de stad Narbonne. De gemaskerde en gewapende daders eisten de inhoud van de kassa en slaagden erin te ontsnappen. De buit zou echter aan de magere kant geweest zijn. Na de overval reden ze rond door de Pyrenées-Orientales, de Pyrenées-Altantiques en de Aude - zowat de hele Franse zijde van de Pyreneeën. Af en toe staken ze de grens met Spanje over, waar ze het gestolen geld uitgaven.

Een dag later, op 31 oktober, volgde een tweede overval. Toepasselijk voor die avond droegen ze Halloween-maskers toen ze net voor sluitingstijd een apotheek binnengingen in Muret, even buiten Toulouse. In plaats van snoep, vroegen ze echter de inhoud van de kassa.

Daarna volgden nog overvallen op 2, 5 en 6 november bij drie Carrefour supermarkten van Cambo-les-Bains (nabij Biarritz), Quillan (nabij Carcassonne) en Saint-Paul-de-Fenouillet (nabij Perpignan). Volgens slachtoffers ging het om twee gemaskerde en gewapende overvallers die handschoenen droegen. Een had een pistool vast, de ander een mes. Een derde wachtte op de parking en bereidde de vlucht voor. Ze maakten telkens tussen 500 en 1.000 euro buit.

Blauwe Suzuki

Er vielen nooit gewonden, maar de slachtoffers verkeerden wel in shock. Politiediensten in het zuiden van Frankrijk hadden intussen door dat het telkens om dezelfde overvallers ging. Bij alle overvallen kwam “een zeer herkenbare blauwe Suzuki” met Belgische nummerplaat in beeld.

In de nacht van vrijdag 8 november werden de drie Belgen opgepakt in Le Perthus, waar ze de grens met Spanje wilden oversteken. Ze waren in het bezit van een airsoft wapen - een nepwapen - dat hard lijkt op een pistool van het type 9mm. Ze bekenden de overvallen tijdens hun verhoor.

Uit verveling

In hoeverre de drie hun criminele trip op voorhand gepland hadden, is nog niet duidelijk. Volgens de Franse politie zijn de daders niet bekend in het milieu van banditisme. Ze zouden gehandeld hebben “uit verveling, omdat ze graag verdovende middelen gebruiken en een luilekkerleventje leiden”.

Het onderzoek is in handen van de recherche van de gendarmerie in Montpellier. In ons land is alleen de oudste dader bekend bij de politie, voor feiten van toen hij nog minderjarig was. De man (22) woont in Borgworm. Zijn 21-jarige kompaan woont in Geldenaken. De 18-jarige vrouw die hen vergezelde zou in Harsin (Nassogne) in de provincie Luxemburg.