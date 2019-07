Drie jaar na mislukte staatsgreep: Turkije pakt nog eens 260 mensen op wegens vermeende banden met Gülen LH

09 juli 2019

11u31

Bron: Belga 3 In Turkije zijn vandaag 260 mensen opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de mislukte staatsgreep van juli 2016. Volgens de openbare aanklager zouden ze banden hebben met de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen. Die laatste wordt door president Erdogan als het brein achter de couppoging beschouwd.

De arrestaties werden verricht in Istanboel, Ankara, Izmir en Kocaeli. Het gaat om 250 huidige en voormalige militairen en tien burgers. Vorige week werden nog minstens 61 mensen bij de kraag gevat. Bijna alle gezochten waren soldaten.



President Erdogan treedt hard op tegen de vermeende coupplegers. In april zei hij dat in totaal al 20.226 mensen werden veroordeeld in verband met de mislukte staatsgreep en dat meer dan 31.000 politieagenten, 15.000 militairen en 4.000 rechters werden ontslagen.



Gülen ontkent alle betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep waarbij 251 doden en meer dan 2.000 gewonden vielen.

