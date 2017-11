Drie jaar gevangenisstraf voor moeder die doodziek kind wou genezen met thee en oregano-olie LVA

04u16

Bron: CBC News 0 Facebook Tamara Lovett met haar zoon Ryan In Calgary in Canada is de 48-jarige Tamara Lovett wegens schuldig verzuim veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De vrouw had het in 2013 nagelaten met haar zieke zoon naar de dokter te gaan en probeerde hem te genezen met homeopathische middelen.

Ervan uitgaande dat haar zoon een verkoudheid of een griepje had, behandelde ze zijn symptomen met paardenbloemthee en oregano-olie. De 7-jarige Ryan had echter een ernstige streptokokkeninfectie. 10 dagen was hij bedlegerig tot Lovett hem plots dood aantrof in bed. Lovett belde nog de hulpdiensten maar alle hulp kwam te laat.

Rechter Kristine Eidsvik noemde de dood van Ryan "zinloos" en wil met deze zware straf een sterk signaal uitzenden naar andere ouders. "Haar daden hebben geleid tot de gruwelijke en zinloze dood van een onschuldig kind dat haar hulp nodig had", zei de rechter.

Anderzijds bracht Eidsvik ook begrip op voor Lovett en gaf ze aan te geloven dat de moeder ondertussen haar principes omtrent geneeskunde had bijgesteld. "Haar berouw is volgens mij oprecht", aldus de rechter.

De advocaat Alain Hepner pleitte voor een gevangenisstraf van één jaar en één jaar onder toezicht. "Ze heeft al levenslang gekregen doordat ze voor eeuwig de dood van haar kind op haar geweten heeft", zei de raadsman.