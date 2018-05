Drie jaar geleden had Yulia (29) geen cent, maar in tv-show wint ze huwelijk met steenrijke oligarch (55) en nu geniet ze van luxehuizen, privéjet en jachten KVDS

28 mei 2018

18u58

Bron: The Sun, Daily Mail 0 Ze groeide op in een afgelegen stad in het oosten van Siberië en had geen cent op zak toen ze drie jaar geleden in de Russische hoofdstad Moskou aankwam. Niets liet vermoeden dat ze amper enkele jaren later steenrijk zou zijn. En dat dankzij een televisieprogramma, met als inzet een huwelijk met multimiljonair Konstantin Scherbinin (55).

U kent de show nog wel van goed 10 jaar geleden: ‘Wie wordt de man van Wendy?’, waarin zangeres Wendy Van Wanten op zoek ging naar de liefde van haar leven. Wel, het was een soortgelijke show die nu op de Russische televisie werd uitgezonden en daar was de inzet een steenrijke oligarch. En bij hem waren het zijn vijf kinderen die mochten kiezen met wie hij zou trouwen. En wie op die manier “zijn zesde en laatste vrouw” zou worden. Zo’n 2.000 kandidaten boden zich aan.

Baantje

Bij de dames ook Yulia Sveshnikova (29) uit Khabarovsk. Sinds ze drie jaar geleden berooid aankwam in de Russische hoofdstad Moskou was ze beginnen te studeren en verdiende ze wat geld bij met een deeltijds baantje als eventmanager. “Ik ken geen angst”, klonk het tijdens een interview op tv-zender U, waar de trouwshow werd uitgezonden. “Ik wilde graag naar Moskou verhuizen en deed het gewoon. Ik kwam aan met lege zakken. Niet iedereen zou zoiets durven te doen.” (lees hieronder verder)

Ze maakte duidelijk indruk, iets wat heel wat andere kandidates – allemaal jonger dan de bruidegom – niet deden. Iedereen mocht gedurende enkele seconden voor de vijf kinderen van de oliemagnaat gaan staan, die hen van onder tot boven bekeken, waarna de meesten botweg werden afgeserveerd.

Freaks

Dochter Alexandra (16) stuurde kandidate Olga Zykova – een veertiger – wandelen met de woorden: “Wat doet zij in deze show? Papa houdt van jonge en knappe vrouwen. Ik denk dat hij zich met haar gaat vervelen.” Dochter Tatiana (35) gebruikte haar veto tegen de glamoureuze politie-inspectrice Anastasia Gavrilenko: “We willen geen politiemensen in onze familie. Je bent ongeschikt.” En dochter Sofia (20) stuurde volleybalster Ekaterina Loshkareva naar huis. “Papa houdt van grote meisjes, maar niet zó groot”, klonk het richting de vrouw, die 1,88 meter meet. “We willen geen freaks in huis.” (lees hieronder verder)

Yulia bereikte uiteindelijk de finale en haalde het daarin van Maria Praim (30) en Anna Kim (34). De beloning is niet min: ze mag na haar huwelijksreis in Dubai genieten van de exclusieve landhuizen van haar man in Moskou en Los Angeles, zijn privévliegtuig, zijn dure wagens en zijn jachten. Haar diamanten verlovingsring ter waarde van meer dan 40.000 euro is alvast een voorsmaakje. “Yes! Ik heb gewonnen vandaag”, liet ze al optekenen. “Kijk mijn ring eens. Ik ben de winnaar!”

Lente

Ook haar beau lijkt een tevreden man. “Yulia, prinses, je bent spectaculair, lief en open en dat pakt me helemaal in. Je bracht de lente terug in mijn leven en dat betekent veel voor een man. Ik voel je oprechtheid en ik apprecieer die. Mannen zijn jagers, ze houden niet van een makkelijke prooi.” (lees hieronder verder)

Student Yulia Sveshnikova pictures,marries Russian oligarch Konstantin Scherbinin https://t.co/FYeKJ4b8Jc pic.twitter.com/fqdLi7CmrR infowe(@ infowe) link

De vrouw is met haar 29 jaar jonger dan twee van de vijf kinderen van de multimiljonair, die tussen 16 en 35 jaar zijn. Hijzelf ziet wel al een bui hangen. Hij voorspelde al dat er conflicten zullen ontstaan tussen zijn kinderen en hun nieuwe stiefmoeder. “Mijn kinderen zijn alles wat ik heb, maar vandaag kies ik jou”, zei hij nog. “Ik ben nog nooit samen geweest met een meisje zoals jij.”

In een interview na de show liet hij zich ontvallen dat hij “ongelofelijk blij” is dat hij eindelijk een vrouw heeft gevonden “die niet achter mijn geld aanzit, maar achter mijn hart”. Scherbinin – die intussen ook opa is – vertelde ook dat hij hoopt dat het zijn laatste huwelijk is, na vijf mislukte huwelijken en drie “serieuze relaties” die op niets uitliepen.