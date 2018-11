Drie jaar cel voor Franse priester wegens seksueel misbruik van minderjarigen KVE

22 november 2018

15u44

Bron: Belga 0 De Franse priester Pierre de Castelet is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één met uitstel, voor seksueel misbruik van minderjarigen. Zijn overste, de gewezen bisschop van Orléans André Fort, kreeg acht maanden met uitstel omdat hij de feiten niet had aangegeven.

Op de hoorzitting eind oktober had het parket gevraagd om de 83-jarige Fort te veroordelen tot één jaar effectief, en om de 69-jarige Castelet tot drie jaar cel - waarvan zes maanden met uitstel - te veroordelen.

"Deze beslissing toont dat de slachtoffers zijn gehoord", aldus Edmond-Claude Frety, advocaat van drie burgerlijke partijen. "We hebben allemaal de wettelijke verplichting om soortgelijke feiten aan te geven."

De advocaat van de gewezen bisschop zei niet te weten of hij in beroep zal gaan. Zijn cliënt was niet aanwezig bij de voorlezing van de uitspraak.

De correctionele rechtbank van Orléans sprak geen aanhoudingsbevel uit voor de priester.