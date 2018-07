Drie Israëliërs gewond bij mesaanval op Westelijke Jordaanoever SVM

26 juli 2018

22u41

Bron: ANP 0 Zeker drie Israëliërs zijn gewond geraakt toen een Palestijnse terrorist hun huis binnendrong en op hen begon in te steken. Volgens de krant Haaretz is een 50-jarige man in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Hij werd geraakt in het bovenlichaam.

De dader, die de kolonie was binnengekomen door over het hek te klimmen, werd ter plekke doodgeschoten door een burger toen hij probeerde te vluchten. Het bleek een jongen van achttien te zijn uit Khobar, een stadje in de buurt van Ramallah.

De onverhoedse aanval had plaats in de nederzetting Geva Binyamin op de Westelijke Jordaanoever. Daar was het de afgelopen tijd vrij rustig, toch in vergelijking met de Gazastrook.