Drie Irakezen gearresteerd in Oostenrijk op verdenking van terrorisme Redactie

05 mei 2018

13u29

In Oostenrijk zijn drie Irakezen op verdenking van terrorisme gearresteerd. Dat is door het openbaar ministerie aan het persbureau APA bevestigd.

De mannen van in de twintig verbleven in een asielcentrum in Judenburg, 190 kilometer ten zuidoosten van Salzburg. Ze werden donderdagavond opgepakt. Ze worden verdacht van lidmaatschap bij een terroristische organisatie, klinkt het.

Meer bijzonderheden wilde het parket niet kwijt. Volgens de Kronen Zeitung zou het trio zich aangesloten hebben bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).