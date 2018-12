Drie huwelijken, een arrestatie en een socialite: dit is de steenrijke dynastie achter telecombedrijf Huawei KVDS

11 december 2018

10u32

Bron: Business Insider, BBC, The New York Times 0 De ogen van de wereld zijn al een paar weken gericht op het Chinese telecombedrijf Huawei. Sinds 1 december zit financieel directeur (CFO) Meng Wanzhou (46) in de cel omdat ze de Amerikaanse sancties tegen Iran geschonden zou hebben en dat leidt tot ernstige spanningen tussen de VS en China. Het vestigde ook de aandacht op de steenrijke familie achter Huawei, want Wanzhou is ook een van de drie kinderen van de stichter van het bedrijf, CEO en miljardair Ren Zhengfei (74). En daarmee staat de familie die zich anders zo low profile houdt, opeens midden in het voetlicht.

Huawei is dan ook een kroonjuweel van de Chinese economie. Ren Zhengfei bouwde het uit tot het succesvolste technologiebedrijf van het land. Het is in smartphones zelfs groter dan Apple.

Zout

En Ren Zhengfei mag die verwezenlijking helemaal op eigen rekening schrijven. Hij werd naar eigen zeggen geboren in een bescheiden gezin in de armste provincie van China, Guizhou. “We hadden zout om te koken en daardoor werden we waar we woonden toch als rijk beschouwd”, vertelde hij ooit in een interview met de Britse openbare omroep BBC.





Hij ging als ingenieur in het leger, waardoor velen tot op vandaag banden vermoeden tussen Huawei en de Chinese overheid. Zelf ontkent hij dat hem ooit gevraagd werd om te spioneren. Het was ook de periode dat Ren een eerste keer trouwde. Met zijn vrouw Meng Jun kreeg hij twee kinderen: dochter Meng Wanzhou en zoon Meng Ping, die de naam van hun moeder overnamen. (lees hieronder verder)

Toen Ren 39 was - in 1983 - verliet hij het leger en na een kort avontuur in de oliesector, stichtte hij in 1987 Huawei. Dat bedrijf bouwde hij eigenhandig uit tot wat het vandaag is. Het leverde hem een fortuin op dat op 2,9 miljard euro geschat wordt.

Privé bracht het hem minder geluk, want kort na de oprichting van Huawei scheidde hij van zijn vrouw. Hij hertrouwde met Yao Ling en met haar kreeg hij nog een dochter: Annabel Yao (21). Zij leeft als een prinses en studeert computerwetenschappen aan Harvard. Op Instagram is te zien dat ze een passie heeft voor ballet en mode. Zo woonde ze vorige maand nog het ‘Bal des Débutantes’ bij in Parijs, een exclusief mode-event voor de kinderen van superrijken en wereldsterren. (lees hieronder verder)

Over hoe Ren zijn fortuin spendeert, is niet veel geweten. Voor een artikel in Paris Match poseerde het gezin wel in een luxueus paleis in de Chinese miljoenenstad Shenzhen, vlakbij Hongkong. Dat dient om gasten van Huawei te ontvangen, zo klonk het. Intussen is Ren aan zijn derde vrouw, volgens Chinese media. Hij trouwde met zijn voormalige assistente Su Wei.

Huwelijk

Ook over de twee kinderen uit zijn eerste huwelijk is niet veel bekend. Meng Wanzhou – die zich ook Cathy of Sabrina laat noemen – haalde een diploma in accounting en ging in 1993 bij Huawei werken, kort nadat ze afstudeerde. Ze zat eerst aan de telefoon, maar algauw werkte ze zich op in het bedrijf, tot ze haar huidige functies van CFO en vicevoorzitter van de raad van bestuur bereikte. (lees hieronder verder)

Meng is gehuwd met de Chinees-Canadese zakenman Carlos Xiaozong Liu, die eerder 10 jaar voor Huawei werkte. Ze bezitten twee eigendommen in Vancouver, die samen meer dan 20 miljoen dollar waard zouden zijn of 17,6 miljoen euro. Samen hebben ze een dochter, maar Meng heeft ook al drie zonen uit een eerdere relatie. Meng werd op 1 december aangehouden in Canada. Op vraag van de Verenigde Staten, die om haar uitlevering hebben gevraagd. (lees hieronder verder)

De vrouw zou aan een hele reeks aandoeningen lijden, wat ook aan bod kwam na haar aanhouding. Ze overleefde schildklierkanker, heeft last van een hoge bloeddruk en slapeloosheid, kan moeilijk vast voedsel binnenhouden en heeft dagelijks medicatie nodig. (lees hieronder verder)

Ook haar broer Meng Ping is erg op zijn privéleven gesteld. Hij werkt voor een dochterbedrijf van Huawei en zou volgens The New York Times weinig interesse hebben in het overnemen van het bedrijf van zijn vader.

Niet dat een van zijn kinderen daar de kans toe zal krijgen, want in een uitgelekte interne e-mail uit 2013 schreef Ren dat “geen van zijn kinderen de kwaliteiten had” om Huawei te leiden en dat ze “nooit zouden worden opgenomen in de lijst van zijn opvolgers”. “Het leiden van Huawei vereist visie, vastberadenheid en een langetermijnvisie en geen van hen heeft dat in zich”, klonk het.

