Drie honden bijten meisje (9) dood, vader reageert: “Ik heb nog alles geprobeerd, ik ben leeg” jv

21 augustus 2019

11u58

Bron: ABC News 1 Armando Hernandez is een gebroken man nadat drie pitbulls zijn dochtertje van negen, Emma, maandag in Detroit hadden doodgebeten. “Ik heb mijn best gedaan, ik heb nog geprobeerd haar te reanimeren en haar te helpen, ik heb alles gedaan wat ik kon”, reageert hij verslagen. “Ze was al heen toen ik bij haar kwam. Ik ben leeg.”

Drama maandag in Detroit. Emma Hernandez was aan het spelen en reed met haar fiets op straat, toen ze plots aangevallen werd door drie pitbulls of kruisingen van pitbulls. Ze overleed later in het hospitaal aan haar zware verwondingen.

Haar vader Armando had vorige week nog een aanvaring gehad met zijn buurman en eigenaar van de honden omdat hij vond dat de omheining niet sterk genoeg was om de dieren weg van de straat te houden. De eigenaar werd opgepakt maar nog niet aangeklaagd. Een vriend van de man schoot een van de honden dood. De twee andere konden worden gevat en zullen waarschijnlijk een dodelijk spuitje krijgen.

Voor de vader van het slachtoffer treft de eigenaar van de honden schuld. “Hij had dit kunnen voorkomen”, zei hij. “Ik ben er kapot van, ik kan het niet uitleggen. Telkens ik mijn ogen sluit, zie ik mijn babymeisje voor me.”

Ook de politie houdt het baasje verantwoordelijk voor de dood van Emma. “Als je een dier niet in bedwang kan houden, moet je het gewoon niet houden, punt”, zei politiechef James Craig gisteren.

In december 2015 doodden vier pitbulls ook al de vierjarige Xavier Strickland in Detroit. De eigenaar van de honden, Geneke Lyons, werd toen enkele maanden later veroordeeld voor onvrijwillige doodslag, ook al was hij niet thuis op het moment van de feiten.