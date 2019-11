Drie giraffen overleven brand in Amerikaans safaripark niet mvdb

29 november 2019

12u26

Bron: WKYC 0 Tenminste tien dieren hebben een brand in een Amerikaans safaripark niet overleefd. De brand woedde gisteravond plaatselijke tijd in het African Safari Wildlife Park in Port Clinton (Ohio).

Het vuur ontstond in een schuur. Drie giraffen, drie rivierzwijnen, drie bongo’s(een Afrikaanse antilope) en een springbok stierven in de vlammen.



“We zijn dankbaar dat onze personeelsleden veilig zijn en niemand gewond is geraakt. Het verlies van de dieren is zwaar om dragen voor onze verzorgers die elke dag hen met veel liefde verzorgen”, luidt het in een facebookpost. Het park blijft vandaag gesloten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.