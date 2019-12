Drie gezinsleden verdrinken op kerstavond in zwembad Spaans vakantieresort tvc

Bron: The Guardian, BBC 0 In een zwembad van een vakantieresort aan de Spaanse Costa del Sol zijn op kerstavond drie familieleden van een Brits gezin verdronken. Eerst was alleen een 9-jarig meisje in nood, maar uiteindelijk stierven ook haar vader (52) en broer (16) toen ze haar probeerden te redden.

Volgens de BBC raakte een negenjarig meisje tijdens het zwemmen in de problemen. De vader en broer van het meisje probeerden haar te redden, maar ook zij verdronken. De politie vreest dat de pomp van het zwembad een rol heeft gespeeld bij het dodelijke incident. Het meisje zou daarin vast zijn komen te zitten. De moeder sloeg nog alarm toen ze zag wat er aan het gebeuren was, maar de reanimaties waren vergeefse moeite.

Muisstil

“Ik zag drie lichamen met een wit doek erover naast het zwembad liggen”, zegt Tanya Aamer (23), een Britse vrouw die ook op het resort verblijft, aan het Britse nieuwsagentschap PA. “En ik hoorde een vrouw schreeuwen. De sfeer was onbeschrijflijk. We waren verward en wisten niet wat we moesten doen. Iedereen was muisstil en durfde niet te praten.”

Het management van Club La Costa World zegt in een mededeling mee te leven met de nabestaanden. “We bieden de autoriteiten onze volledige medewerking in hun onderzoek.”

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het de Britse vrouw in Spanje bijstaat.