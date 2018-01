Drie gewonden door steekpartij op Nederlandse universiteit mvdb

11u55

Op de campus van de Nederlandse universiteit Wageningen zijn enkele gewonden gevallen door een geweldsincident. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Het zou gaan om een steekpartij met drie gewonden, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Wageningen is een stad in de centraal gelegen provincie Gelderland. Aan de universiteit studeerden in het academiejaar 2015-2016 een kleine 10.400 studenten.