Drie gewonden bij schietpartij in Londen Redactie

17 november 2018

23u12

Bron: Mirror, The Sun 0 In Enfield, een wijk in het noorden van Londen, zijn deze avond drie gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie is een onderzoek gestart, maar heeft nog niemand gearresteerd.

Het incident vond plaats in de Gordon Road, in het noorden van de Engelse hoofdstad. Volgens een getuige is een man met een bebloed gezicht naar een buurtwinkel gelopen en vroeg hij daar om een ambulance te bellen voor twee andere mannen die gewond waren.

De lokale politie meldt dat op de plaats van het incident vier mannen zijn aangetroffen. Twee personen hebben schotwonden. Een derde persoon is ook gewond, maar het is niet duidelijk welke verwondingen hij heeft. Ze zijn alle drie overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand is niet gekend. Er is nog niemand gearresteerd, maar de politie heeft wel een onderzoek geopend.

Het geweld in de Engelse hoofdstad is de laatste tijd enorm toegenomen. Dit jaar zijn er al 122 moorden gepleegd in de stad, dat zijn er nu al vier meer dan in 2017. In 69 gevallen ging het om fatale steekpartijen, in 14 gevallen om schietpartijen. Als het geweld zo blijft doorgaan, zal de teller op het einde van het jaar op 140 moorden staan. Dat zou dan het hoogste aantal in tien jaar zijn.