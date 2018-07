Drie gewonden bij schietpartij in Amsterdam Paul Vugts

12 juli 2018

20u21

Bron: Het Parool 4 Onbekenden hebben deze avond even voor zeven uur een groepje mannen beschoten in De Pijp, een wijk in het zuiden van Amsterdam. Eén slachtoffer is zwaargewond geraakt, de twee anderen lijken lichter gewond.

Het lijkt te gaan om een poging tot liquidatie. Een getuige zag de daders wegrijden in een witte Volkswagen Caddy.

Het zwaargewonde slachtoffer zou behoren tot een groep criminelen die vaak in de voormalige coffeeshop Today komt - die geen coffeeshop meer mag zijn omdat die te dicht bij een school ligt. Tot die groep behoorde ook de in januari in De Pijp geliquideerde Anass el Ajjoudi, bijgenaamd 'Boeloeloe'.

Riff W. en Omar E. behoren tot dezelfde groep. Zij werden met Pasen beschoten in café Zuid op de hoek van de Ruysdaelkade en de Van Ostadestraat, waar meer criminelen waren. Riff W. schoot vanuit het café terug. Omar E. is kort daarna op het Museumplein gearresteerd met een vuurwapen, terwijl hij een afspraak had in de nasleep van die schietpartij. Hij zit nog vast.

Volgende week begint de rechtszaak tegen enkele mannen en een vrouw die er van worden verdacht dat ze vorig jaar crimineel M. el J. uit de Amsterdamse Diamantbuurt wilden liquideren bij de woning waar hij toen geregeld verbleef in de stad Almere (provincie Flevoland). Hij behoort tot een rivaliserend kamp in De Pijp waarmee de groep uit coffeeshop Today een conflict heeft.

De politie bevestigt de schietpartij, maar kan verder nog geen mededelingen doen.