Drie gewonden bij schietincident Nederland RL

12 oktober 2019

01u46

Bron: ANP 1 Bij een schietpartij op de parkeerplaats van een McDonalds in Den Helder zijn drie gewonden gevallen. Volgens de politie van de Noord-Hollandse havenplaats werden de drie beschoten toen zij in een auto zaten. De verdachten reden op een scooter.

Een verdachte is inmiddels aangehouden, naar de ander wordt nog gezocht. Over de aard van de verwondingen kon de politie weinig zeggen, alleen dat het drietal aanspreekbaar was. Er is een traumahelikopter ingezet, of die ook gebruikt is, is niet duidelijk.

De schietpartij gebeurde vrijdag even voor middernacht. Op dat moment was het fastfoodrestaurant met McDrive geopend.