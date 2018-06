Drie gewonden bij overval op konvooi Duitse ngo in oosten van Congo bvb

29 juni 2018

16u53

Bron: Belga 0 Een groep gewapende mannen heeft in het oosten van de Democratische Republiek Congo een konvooi van de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe aangevallen. Drie hulpverleners zijn daarbij deels zwaargewond geraakt.

Twee plaatselijke medewerkers liepen schotwonden op bij de overval in de omgeving van Sake, niet ver van de stad Goma. Een andere medewerker raakte gewond aan de hand en verloor een vinger, zei de organisatie vandaag. Van de zes voertuigen werd er één meermaals beschoten.

Wie achter de aanval zat, was niet meteen duidelijk. In het oosten van Congo, dat rijk is aan grondstoffen, zijn talrijke milities actief. Toch zijn overvallen op humanitaire hulpverleners relatief zeldzaam, vooral zo dicht bij de provinciehoofdstad Goma, die door vredestroepen van de Verenigde Naties beveiligd is.