Drie gewonden bij aanval met "schadelijke vloeistof" in Londen

06 mei 2018

13u42

Bron: BBC

Twee twintigers en één minderjarige zijn zaterdagochtend met een bijtende vloeistof aangevallen op straat in Londen. Dat meldt de BBC. Het drietal werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Over de dader is nog niets bekend.