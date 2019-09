Drie Franse slachtoffers Jeffrey Epstein melden zich mvdb

11 september 2019

12u02

Bron: ANP - Reuters 0 Drie vrouwen hebben zich bij Franse aanklagers gemeld als slachtoffer van seksueel misbruik door Jeffrey Epstein, de Amerikaanse miljardair die vorige maand in zijn cel uit het leven stapte.

De Franse justitie, die dit vandaag bekendmaakte, begon vorige maand een onderzoek naar aanleiding van informatie van Amerikaanse autoriteiten over de omvang van het misbruik.



Epstein (66) werd op 6 juli aangehouden toen hij in New York uit zijn privévliegtuig stapte na een vlucht uit Parijs, waar hij een appartement had aan de Avenue Foch in het peperdure 16e arrondissement van Parijs. Hij werd in de VS verdacht van misbruik van tientallen minderjarige meisjes.



Justitie in Parijs heeft de afgelopen weken met de drie slachtoffers gesproken. Onderzoekers roepen mogelijke andere slachtoffers op zich te melden. Epstein werd op 10 augustus levenloos aangetroffen in zijn cel. Uit onderzoek bleek dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Een Amerikaanse rechtbank sloot de strafzaak tegen hem kort daarna.