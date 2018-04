Drie filmstudenten verdwenen vijf weken geleden spoorloos bij opnames in Mexico. Politie weet eindelijk wat er met hen gebeurde KVDS

25 april 2018

14u34

Bron: El Sol de México, NYTimes, CBS News, RTBF 33 De politie van Mexico heeft achterhaald wat er gebeurd is met drie filmstudenten die vijf weken geleden van de aardbodem verdwenen bij opnames voor een schoolopdracht. Ze zouden in handen gevallen zijn van een kartel en op een gruwelijke manier aan hun einde zijn gekomen. Over de reden is nog geen duidelijkheid, maar het zou om een vreselijke vergissing kunnen gaan.

Daniel Diaz (20), Marco Avalos (20) en Javier Salomón Aceves Gastelum (25) waren op 19 april naar de stad Guadalajara gereisd voor een shoot en hadden een locatie gekozen net buiten de stad. Op de weg terug kregen ze pech met hun wagen. Dat was de laatste keer dat ze werden gezien.

Getuigen

Volgens enkele getuigen werden de drie meegenomen door een groep van zes zwaarbewapende mannen die zich voordeden als leden van het Openbaar Ministerie. Zij zouden de studenten bedreigd en hardhandig in hun wagens gedwongen hebben. Ze zouden ook in de lucht geschoten hebben.

De verdwijning veroorzaakte flink wat commotie in Mexico. Er braken protesten uit en zelfs de bekende Mexicaanse filmmakers Guillermo del Toro – die dit jaar een Oscar won als beste regisseur voor zijn prent ‘The Shape of Water’ – en Alfonso Cuardon drukten hun steun uit voor de verdwenen filmstudenten. Uiteindelijk kwam er vorige week een doorbraak in het onderzoek.

Toen werden in een huis in Tonala – waar de studenten hadden gefilmd – enkele vaten gevonden met een bijtend zuur erin. In het zuur dreven menselijke resten en een analyse van het DNA maakte duidelijk dat het om de vermiste studenten ging. Daarop slaagde de politie van de West-Mexicaanse staat Jalisco erin om te reconstrueren wat er met de jongeren gebeurd was.

De plaats waar de studenten gefilmd hadden, zou in de gaten gehouden zijn door leden van het Jalisco Nueva Generación-kartel. Dat is een machtige misdaadorganisatie in de regio. Het huis zou ervoor immers gebruikt zijn door leden van een rivaliserend kartel. In 2015 werd Diego Gabriel er opgepakt en werden er drugs en wapens in beslag genomen.

Pech

De criminelen ontvoerden de jongeren toen hun wagen pech kreeg. Op een tweede locatie werden ze gefolterd en werd een van hen doodgeslagen, zo klonk het bij de politie maandag. Vervolgens werden ook de anderen vermoord. Daarna werden de lichamen meegenomen naar een derde locatie, waar ze opgelost werden in zwavelzuur, zodat er geen spoor zou achterblijven.

Volgens persagentschap Reuters verklaarden de autoriteiten dat de criminelen de studenten hadden verward met leden van de rivaliserende bende. “Er is geen enkele aanwijzing dat de studenten een link hadden met het kartel”, aldus onderzoekster Lizette Torres.

De speurders zouden er wel nog rekening mee houden dat het toch ook om een afrekening kan gaan. Ze denken dat een familielid van één van de slachtoffers betrokken was bij een rivaliserend kartel en dat de jongeren om het leven werden gebracht uit wraak.

Aangehouden

Twee mannen zijn inmiddels aangehouden en er zijn nog aanhoudingsbevelen voor vier anderen, zo klinkt het bij het Openbaar Ministerie van Jalisco.

De teller van vermiste personen staat intussen op meer dan 33.000 in Mexico. De verdwijningen worden zelden opgehelderd. 90 procent van de misdaden in het land wordt niet opgelost.

De verdwijning van 43 studenten van de Ayotzinapa Normal School in de zuidelijke staat Guerrero in 2014, was de aanleiding tot een golf van protest in het land. De autoriteiten kregen daar ook flink wat kritiek voor vanuit het buitenland.