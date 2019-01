Drie familieleden van kamikaze in Bataclan opgepakt AW KG

22 januari 2019

13u07

Het gaat om de moeder, de zus en de halfzus van de Franse jihadist. De arrestaties kaderen in het onderzoek naar de aanslagen. Drie familieleden van Foued Mohamed-Aggad , één van de kamikazes in de concertzaal Bataclan bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, zijn opgepakt in het oosten van Frankrijk. Dat is vernomen van bronnen dichtbij het dossier.

De zus van Foued Mohamed-Aggad werd opgepakt bij haar thuis in Wissembourg (Bas-Rhin), aan de grens met Duitsland. Waar de twee anderen zijn gearresteerd, is niet bekendgemaakt.



“De aangehouden persoon (in Wissenbourg), die de zus is van (een van de kamikazes) die zichzelf opblies in de Bataclan, vertoonde al lange tijd tekenen van zeer radicale islam”, verklaarde de burgemeester van de stad in het noorden van de Elzas, Christian Gliech, aan AFP.

130 doden

De avond van 13 november 2015 pleegden negen mannen een reeks aanvallen in de buurt van het Stade de France in Saint-Denis en in de Franse hoofdstad, op de terrassen van restaurants en in het concertgebouw Bataclan. In totaal vielen er 130 doden en meer dan 350 gewonden.



Al snel na de aanslagen kwamen de speurders uit bij een terreurcel met vertakkingen in heel Europa, vooral België. Het netwerk achter de aanslagen in Parijs komt ook overeen met dat van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel.