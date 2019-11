Exclusief voor abonnees

Drie ex-vriendinnen beschuldigen man (24) van verkrachting: “Hij wordt erin geluisd”

Peter van Erp

05 november 2019

10u32

Bron: AD.nl

Zijn drie jonge vrouwen uit het Nederlandse dorp Herpen (Noord-Brabant) tijdens hun relatie met een inmiddels 24-jarige dorpsgenoot meermalen door hem verkracht? Of is er sprake van een gecoördineerde wraakactie van de drie? De rechtbank in Den Bosch buigt zich over de kwestie.