Drie ervaren bergbeklimmers vermist na lawine: “Kans dat ze nog leven is vrijwel onbestaande” SVM KV

18 april 2019

21u48

Bron: Belga 3 Ongeval Drie ervaren en beroepsmatige bergbeklimmers zijn na een lawine in de bergen van de Canadese Rocky Mountains vermist. Dat hebben de autoriteiten in de provincie Alberta bekendgemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze omgekomen.

Het gaat volgens sites uit het professionele alpinisme om David Lama (28), Hansjörg Auer (35) en Jess Roskelly (36). De eerste twee zijn Oostenrijkse alpinisten, de laatste is een Amerikaan.

De drie waren bezig de bijna 3.300 meter hoge berg Howse Peak in Banff te beklimmen, via aan moeilijke route aan de oostzijde. Nadat de sportklimmers vermist gemeld waren, doorzochten de reddingsdiensten de omgeving vanuit de lucht en stelden ze sporen vast van verschillende lawines. Vanuit de lucht zijn spullen waargenomen die waarschijnlijk van de alpinisten waren.



Specialisten van de Canadese Natuurparken hebben het terrein van de lawine intussen onderzocht. Volgens hen is er vrijwel geen kans dat ze nog in leven zijn. Nieuwe reddingspogingen zijn momenteel onmogelijk vanwege de lastige weersomstandigheden en verhoogd lawinegevaar.