Drie Duitse bergbeklimmers in één dag verongelukt in Oostenrijk Redactie

07 september 2019

16u16

Bron: AD.nl 6 Drie afzonderlijke ongelukken in de Oostenrijkse Alpen gisteren hebben evenveel dodelijke slachtoffers geëist. Dat melden de autoriteiten vandaag. Het gaat om mannelijke bergbeklimmers van 50 en 60 jaar oud uit Duitsland. Slecht weer bemoeilijkte de reddingsacties.

Een 60-jarige man uit Pforzheim raakte gisteren dodelijk gewond bij Nassereith (Tirol). Hij leidde een groep van drie klimmers die aan het oefenen waren op een rotswand in een klimpark. Door nog onbekende oorzaak viel de hoofdklimmer plotseling naar beneden. Hij stortte langs de middelste klimmer omlaag en bleef ondersteboven hangen aan de touwen waarmee hij vastzat aan zijn klimgenoten. Autopsie moet de doodsoorzaak uitwijzen, meldt persbureau APA.

Zo’n 40 kilometer zuidelijker bij St. Leonhard im Pitztal, viel een 50-jarige klimmer uit Dortmund volgens het Oostenrijkse persagentschap in een bergspleet tijdens het beklimmen van de Wildspitze (3.768 meter). Hij sleurde twee andere klimmers mee in zijn val. Ze raakten alle drie zwaargewond. Een van hen wist met zijn telefoon een van de overige twee groepsleden te bereiken die al voor het ongeluk waren omgekeerd. Die klimmer alarmeerde de reddingsdiensten. De slachtoffers belandden in het universitair ziekenhuis in Innsbruck, waar de 50-jarige man vanmorgen aan zijn verwondingen bezweek.

In dezelfde regio, in de buurt van de stad Reutte, overleed een 50-jarige klimmer uit de omgeving van Stuttgart gisteren nadat hij op een bergrug was gestruikeld en 250 meter naar beneden viel. Daarbij kwam hij meermaals in aanraking met rotsen. Een reddingshelikopter kon de plek waar het zwaargewonde slachtoffer lag niet bereiken. Een bergreddingsteam rukte uit naar de bewuste locatie en arriveerde daar na pas zo’n 4,5 uur. Een arts kon slechts de dood van de man vaststellen.