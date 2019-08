Drie Duitse alpinisten en Zwitserse wandelaar maken dodelijke val in Zwitserse Alpen bvb ttr

04 augustus 2019

14u11

Bron: Belga 1 In de Zwitserse Alpen zijn dit weekend drie Duitse alpinisten en een Zwitserse wandelaar om het leven gekomen. Zij maakten een dodelijke val in de kantons Wallis en Graubünden. Dat is vernomen bij de lokale politie.

Het eerste ongeval gebeurde zaterdagochtend. Twee Duitse alpinisten maakten een dodelijke val toen ze de Dent Blanche (4.357 meter) beklommen, een van de hoogste bergen in Zwitserland. Alpinisten die het ongeval zagen gebeuren, verwittigden de hulpdiensten, maar die konden enkel het overlijden van de twee mannen vaststellen, aldus de lokale politie van Wallis.

Een andere 30-jarige alpinist met de Duitse nationaliteit kwam om bij een dodelijke val zaterdag rond 17 uur, toen de vrouw de Fiamma probeerde te beklimmen. De Fiamma is 2.360 meter hoog en bevindt zich in het kanton Graubünden.

De jonge vrouw werd geraakt door een vallende rots, waarna zij 100 meter omlaag viel. Een andere Duitser van 36 jaar die zich bij haar bevond, raakte lichtgewond door de rots.

Nog in Graubünden is een 66-jarige Zwitserse wandelaar dood teruggevonden in Roveredo. Zijn vrouw had hem als vermist opgegeven. De lokale politie vermoedt dat hij ongeveer 80 meter omlaag is gevallen.