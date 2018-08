Drie doden, waaronder schutter, bij schietpartij op gametoernooi in Florida Redactie

26 augustus 2018

20u47 191 In Jacksonville, een stad aan de oostkust van Florida, heeft een schutter zondag twee mensen doodgeschoten toen hij het vuur opende tijdens een videogametornooi dat plaatsvond in een pizzarestaurant en live werd gestreamd. Daarna beroofde de man zichzelf van het leven.

De schietpartij vond plaats tijdens een regionale kwalificatiewedstrijd voor een gametoernooi waarin spelers het tegen elkaar op nemen in Madden NFL 19, een American football-spel van EA Sports. De competie vond plaats in een pizzarestaurant in shoppingcentrum Jacksonville Landing dat de wedstrijd live uitzond via het internet toen plots geweerschoten weerklonken. Uit de video blijkt hoe spelers reageren op de schoten en zijn ze hoorbaar in paniek tot de livestream plots wordt stopgezet.

Drie doden

Agenten die ter plaatse gingen na de oproep, troffen drie doden aan, deelde sheriff Mike Williams mee tijdens een persconferentie. Een van de doden was de schutter. Veertien mensen raakten gewond: twaalf van hen liepen schotwonden op, twee anderen raakten gewond in het tumult na een schietpartij. Negen gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis. Twee anderen gingen op eigen houtje naar het hospitaal. De toestand van alle gewonden is momenteel stabiel.

Verdachte

De verdachte is volgens sheriff Mike Williams een de 24-jarige David Katz uit Baltimore in de staat Maryland. Hij beroofde zichzelf van het leven. De twintiger nam deel aan het tornooi, maar werd uitgeschakeld. Katz zou minstens één handgeweer gebruikt hebben. Over het motief van de schutter gaf Williams nog geen uitleg.

President op de hoogte

President Donald Trump heeft contact opgenomen met de gouverneur van Florida, Rick Scott. Volgens Scott bood de president federale middelen aan om de situatie verder op te volgen.

Just spoke with @POTUS regarding the shooting at the Jacksonville Landing. He offered any federal resources needed to respond. FDLE and the Florida Highway Patrol are currently assisting local law enforcement. Rick Scott(@ FLGovScott) link

De perschef van het Witte Huis bevestigde dat de president op de hoogte werd gebracht. Trump zelf heeft nog niet gereageerd op de tragedie.

In een statement op Twitter betuigde gameontwikkelaar EA steun aan de slachtoffers en nabestaanden.

We are aware of an incident at a sanctioned Madden Championship Series competition in Jacksonville. We are working with authorities to gather facts at this stage. Electronic Arts(@ EA) link

Het is al de derde massaschietpartij in Florida in amper twee jaar tijd. Op 14 februari opende de negentienjarige Nikolas Cruz het vuur op leerlingen en leerkrachten van zijn voormalige middelbare school, de Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland. Daarbij kwamen zeventien mensen om, zeventien anderen raakten gewond. Op 12 juni 2016 opende een man het vuur in de nachtclub Pulse in Orlando. 49 mensen kwamen daarbij om, 53 anderen raakten gewond.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.