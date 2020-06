Drie doden tijdens aanval met steekwapen in Chinese supermarkt TT

05 juni 2020

08u27

Bron: Belga 0 In een supermarkt in het oosten van China zijn drie mensen om het leven gekomen bij een aanval met een steekwapen, de tweede in 24 uur tijd in het land. Er zijn ook zeven gewonden gevallen, aldus de lokale autoriteiten.

Het incident gebeurde donderdag om 21.40 uur lokale tijd in een dorp in de provincie Fujian. De politie pakte een 35-jarige verdachte op, die de feiten heeft bekend. Het is niet duidelijk welk wapen de verdachte heeft gebruikt.

De zeven gewonden zijn in een stabiele toestand.

Gisteren zijn ook nog een veertigtal gewonden gevallen in een basisschool in Guanxi, in het zuiden van het land. Twee volwassenen raakten zwaargewond, maar ze verkeren niet in levensgevaar. Volgens verschillende media zou de dader een bewaker van ongeveer vijftig jaar zijn.