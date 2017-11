Drie doden na schietpartij bij basisschool in Californië EB

19u43

Bron: ANP 0 Twitter Bij een schietpartij in de buurt van deze basisschool in het noorden van de Amerikaanse staat Californië zijn zeker drie doden gevallen. Bij een schietpartij in de buurt van een basisschool in het noorden van de Amerikaanse staat Californië zijn zeker drie doden gevallen. Ook raakte een zesjarige leerling gewond, meldt het hoofd van de politie in de plaats Rancho Tehama aan nieuwszender NBC.

Een van de doden is de schutter, bevestigde de sheriff. De omgeving van de school is door zeker honderd agenten afgezet. Getuigen hoorden meerdere schoten, er is sprake van een honderdtal. De resterende kinderen zijn in veiligheid gebracht. Of er ook kinderen onder de slachtoffers zijn, is niet duidelijk.

School shooting in California:

- Multiple shots in Rancho Tehama, CA

- Suspected shooter dead

- At least 3 dead, unknown injured

- Medi-evaced students, school clear

- Multiple (5+ scenes)



(Video: SaraStinsonNews)pic.twitter.com/ED4oBnw7bW NowThis Newsroom(@ newsroom) link

EXCLUSIVE:Police On The Scene After Reports Of A Shooting Near Rancho Tehama Elementary School, CALIFORNIA Witness Say's Heard 100 Round's Of Fire. pic.twitter.com/dbzQYSig8y MR. I.N.D.I.A(@ R_N_KAO) link