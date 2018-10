Drie doden na noodweer in Franse Aude Redactie

15 oktober 2018

08u22

Bron: Belga 0 In de Aude, de streek rond het Franse Carcassone, zijn bij zware regens drie doden gevallen. Dat meldt de prefect aan het persagentschap AFP. In het departement geldt sinds deze ochtend code rood.

Eerder was sprake van één dode en twee vermisten. Die dode was een kloosterzuster "die meegesleurd werd door het water in Villardebelle". Ondertussen wordt gemeld dat er ook twee andere mensen zijn omgekomen. Er raakte ook een persoon gewond toen een huis instortte, aldus nog prefect Alain Thirion.

De brandweer deed in de nacht van zondag op maandag 250 interventies. "In een vijftiental gemeenten is de situatie hachelijk, in zes andere is ze zorgwekkend", zegt Thirion. De prefect raadt de bevolking af met de auto de weg op te gaan.