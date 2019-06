Drie doden na kapseizen reddingsschip ter hoogte van de Franse Vendée bvb

07 juni 2019

14u23

Bron: Belga 1 Ter hoogte van de kusten van de Franse Vendée zijn vandaag drie opvarenden van een reddingsschip omgekomen. Dit heeft de prefectuur van het departement de Vendée bekendgemaakt.

Het betreft een reddingsboot van de maritieme vrijwilligersreddingsorganisatie SNSM. Aan boord waren zeven mensen. Drie van de redders kwamen om, vier anderen konden zwemmend land bereiken.

Het schip kapseisde op zowat 800 meter van het strand van Sables d’Olonne toen het volgens de krant Le Parisien vertrokken was om een ander schip in nood te helpen. In het gebied woedt de zware storm Miguel. Een paar uur voor de kapseizing had de SNSM nog tot waakzaamheid opgeroepen.