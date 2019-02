Drie doden na helikoptercrash in VN-kamp in Soedan

10 februari 2019

Bron: Belga

Bij de crash van een militaire helikopter in een kamp van de VN-vredesmissie in Soedan zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. Zeker tien van de in totaal 23 mensen aan boord raakten gewond. Dat deelden de Verenigde Naties gisteren mee. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.