Drie doden, meerdere gewonden bij crash toeristenbus Canadese Rocky Mountains

19 juli 2020

05u14

Bron: AD.nl 2 In het Canadese natuurpark Jasper National Park in de Rocky Mountains zijn zaterdag drie doden gevallen toen een toeristenbus kantelde. Ook vielen meerdere gewonden. Dat melden Canadese media.

Het is onduidelijk hoeveel gewonden er bij het ongeluk exact zijn gevallen. Wel zijn enkelen van hen in ernstige toestand, meldt de Canadese publieke omroep CBC.

Volgens de politie zaten er 27 mensen in de bus, die extra grote banden heeft om over het woeste terrein te kunnen rijden. Het ongeval gebeurde in de provincie Alberta op zo'n 350 kilometer ten westen van de stad Edmonton, in de buurt van het Columbia-ijsveld. Dat is een onder natuurliefhebbers populair gletsjergebied.

Brandweer- en ambulancediensten zijn uitgerukt om hulp te verlenen. Ook zijn drie helikopters ingezet om slachtoffers te vervoeren. “We bereiden diverse ziekenhuizen voor op de komst van de patiënten, ook ziekenhuizen in Edmonton en Calgary”, zegt woordvoerder Kerry Williamson van de gezondheidsdienst van de provincie Alberta tegen de lokale krant Edmonton Journal.

Op foto’s in lokale media is te zien hoe het voertuig ondersteboven ligt op een rotsachtige helling. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet gekend.

