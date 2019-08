Drie doden in Roemenië nadat wagen crasht tijdens livestream op Facebook KVE

12 augustus 2019

14u45

Bron: Belga 0 In het oosten van Roemenië zijn drie mensen om het leven gekomen nadat een man de controle over zijn stuur verloor toen hij veel te snel aan het rijden was met een sportwagen. De man was zijn dolle rit aan het livestreamen op Facebook, meldt televisiezender Antena 1.

De wagen crashte in een tuin in Vacareni, 250 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boekarest. Een zwangere vrouw, haar 3-jarig kind en een 79-jarige vrouw kwamen om het leven. Een andere persoon in de tuin raakte gewond, net als de bestuurder en zijn passagier. De bestuurder sloeg nog op de vlucht, maar kon snel opgepakt worden. Hij was op het moment van het ongeval zijn rit live aan het uitzenden op Facebook via een camera die op het dashboard was gemonteerd.

Het livestreamen van roekeloos rijgedrag komt wel vaker voor in de Balkanlanden en leidt regelmatig tot ongevallen. In mei 2018 kwamen ook al acht Roemeense arbeiders en hun chauffeur om het leven in Hongarije toen ze inreden op een vrachtwagen terwijl ze zichzelf aan het opnemen waren met een camera.

De Roemeense regering liet al weten een wetsvoorstel op te stellen om mensen die tijdens het rijden met hun gsm bezig zijn, veel zwaarder te beboeten.