Drie doden en twee gewonden door gasexplosie in historisch pand in Sicilië

Redactie

21 maart 2018

03u45

Bron: AD/ANP

Door een explosie in een huis in de Siciliaanse stad Catania zijn drie mensen om het leven gekomen. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa zijn onder de doden twee brandweermannen en een man die zich op het moment van de ontploffing in de woning in de historische binnenstad bevond.