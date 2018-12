Drie doden en twaalf gewonden bij explosie op toeristenbus in Egypte Thomas Cook zet excursies naar Caïro "on hold” TT

28 december 2018

18u43

Bron: Reuters 69 Bij de ontploffing bij een toeristenbus in de buurt van de piramides van Gizeh, ten zuiden van Caïro, zijn twee Vietnamezen om het leven gekomen, net als een Egyptische gids. Dat meldt het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken. Negen anderen raakten gewond. “Een zelfgemaakt explosief is tot ontploffing gekomen toen een bus met aan boord 14 Vietnamese toeristen passeerde”, aldus het ministerie in een persbericht. De Egyptische chauffeur raakte eveneens gewond.

De ordediensten zijn ter plaatse gekomen, meldt het ministerie nog.

Egypte wordt regelmatig getroffen door aanslagen door extremistische groepen, die vooral gericht zijn tegen de veiliheidsdiensten en de christelijke Koptische minderheid. Door die aanslagen werden de veiligheidsmaatregelen aan toeristische trekpleisters al verhoogd.



In 2015 eiste terreurgroep Islamitische Staat een aanslag op een vliegtuig op, waarbij 224 inzittenden om het leven kwamen. Het vliegtuig was net opgestegen in de badstad Sharm-el-Sheikh en had voornamelijk Russische toeristen aan boord. De aanslag betekende een zware slag voor de toeristische sector, die erg belangrijk is voor de Egyptische economie. Die had dan weer te lijden onder politieke instabiliteit sinds de volksopstand van 2011 die leidde tot de val van president Hosni Moebarak.

De laatste maanden was het toerisme aan een opmars bezig. Volgens officiële cijfers kreeg het land vorig jaar 8,2 miljoen toeristen over de vloer. Dat zijn er nog een pak minder dan de 14,7 miljoen toeristen in 2010. De piramides van Gizeh, ten zuiden van Caïro, behoren tot de bekendste van Egypte en worden elk jaar door tienduizenden toeristen bezocht.

Excursies Thomas Cook voorlopig geannuleerd

Thomas Cook heeft een voor morgen geplande excursie naar de Egyptische hoofdstad Caïro voor toeristen die verblijven op andere plaatsen in het land, voorlopig afgelast. Dat meldt een woordvoerster van de touroperator. Zowel Thomas Cook als TUI zegt geen Belgische klanten te hebben die in Caïro verblijven.

Egypte is een populaire toeristenbestemming. De Belgische klanten van TUI en Thomas Cook, de grootste reisorganisators in ons land, zitten niet in de hoofdstad. “Wij vliegen niet op Caïro, maar er zijn wel excursies naar daar. Doorgaans kiezen onze klanten daar niet voor. Ze komen voor de zon en de zee”, zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere.

Thomas Cook had zo’n excursie naar Caïro gepland morgen, maar die staat voorlopig “on hold”. “We wachten tot we verdere details hebben”, zegt een woordvoerster van het bedrijf.

