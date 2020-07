Drie doden en tientallen gewonden bij brand in Zuid-Koreaans ziekenhuis ISA

10 juli 2020

17u26

Bron: BELGA 0 Bij een brand in een ziekenhuis in Zuid-Korea zijn minstens drie mensen omgekomen, onder wie een 70-jarige en een 80-jarige patiënt. Dat meldde het persagentschap Yonhap vrijdag. Daarnaast raakten 27 mensen gewond, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren.

Het vuur onstond vrijdagochtend in een ziekenhuis in de zuidelijke stad Goheung. Twee uur later had de brandweer de vlammen geblust. Vermoedelijk lag een kortsluiting aan de basis van de brand.



