Drie doden en ruim veertig gewonden na aardbeving in Japan: "Geen risico op tsunami's" IB ADN

18 juni 2018

02u48

Bron: Belga 1 Bij een aardbeving deze ochtend in Japan zijn minstens drie doden gevallen. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo op basis van de lokale autoriteiten. Er vielen daarnaast meer dan veertig gewonden.

De beving gebeurde om 7.58 uur lokale tijd (00.58 uur Belgische tijd). Het Japanse meteorologische agentschap spreekt van een bijgestelde magnitude van 6,1 (tegenover 5,9 vlak na de beving). Het epicentrum lag op ongeveer 13 kilometer diepte nabij Takatsuki, een stad op 20 kilometer ten noordwesten van Osaka.

Volgens Kyodo vielen er drie doden. In Takatsuki overleed een negenjarig meisje nadat ze in het publieke zwembad onder een ingestorte muur terechtkwam. In Osaka raakte een tachtigjarige man verpletterd toen een huis instortte. In de stad Ibaraki raakte tot slot een man van in de tachtig gekneld onder een boekenkast. Hij overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

In de prefecturen Osaka en Hyogo zitten door de aardbeving 170.000 gezinnen zonder stroom, terwijl in Osaka de gastoevoer is stopgezet aan 108.000 gezinnen. Er ontstonden ook meerdere branden en verscheidene huizen stortten in. Het treinverkeer in de regio is verstoord.

Volgens het meteorologische agentschap is er geen tsunamigevaar.

