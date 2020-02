Drie doden en minstens 18 gewonden bij busongeval in San Diego jv

22 februari 2020

23u50

Bron: DPA 0 Bij een busongeval in de buurt van San Diego zijn drie mensen omgekomen en minstens 18 passagiers gewond geraakt. Verscheidene mensen zaten vast in de bus en moesten worden bevrijd.

Hoe het ongeluk in de buurt van San Diego is kunnen gebeuren, blijft onduidelijk. Op een foto van de brandweer is te zien dat de bus van de snelweg I-15 afging en kantelde in Fallbrook, op 90 km van San Diego.

Een lange file vormde zich achter de plaats van het ongeval. Verscheidene ziekenwagens waren ter plaatse.