Drie doden en 28 gewonden bij brand in centrum van Parijs TMA

22 juni 2019

11u20

Bron: Belga, AFP 1 Bij een brand in het 11e arrondissement van Parijs, in het centrum van de Franse hoofdstad, zijn drie mensen omgekomen. Er is ook een zwaargewonde en 27 lichtgewonden, onder wie een brandweerman. De lichtgewonden liepen voornamelijk rookvergiftiging op.

De brand brak omstreeks 5 uur zaterdagochtend uit in het trappenhuis van een gebouw dat zes verdiepingen telt. In het gebouw bevinden zich een restaurant, een hammam en appartementen. Wat de precieze oorzaak is van de brand, is nog onduidelijk.



Verkoold

"Een vijftiental mensen zijn geëvacueerd", aldus nog brandweerkapitein Florian Lointier. Een van de dodelijke slachtoffers, een vrouw, kwam om door uit het raam te springen, de twee anderen werden verkoold in hun appartement teruggevonden, aldus nog Lointier. De bluswerkzaamheden worden als "complex" omschreven.

Het gebouw dateert uit de jaren 70, en er werd aan de gevel van het gebouw gewerkt. Omstreeks 7.30 uur had de brandweer de brand onder controle, maar omstreeks 10 uur was die nog niet helemaal geblust. De brandweer kwam met ruim 200 manschappen ter plaatse.

In februari kwamen bij een woningbrand in Parijs nog tien mensen om, de zwaarste balans van een brand in de Franse hoofdstad in bijna 14 jaar. Die brand werd aangestoken door een vrouw die kampte met psychiatrische problemen.