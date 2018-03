Drie doden en 23 gewonden bij grote brand in toeristenhotel in Manilla sam

18 maart 2018

11u35

Bron: anp/belga 15 Op de Filipijnen zijn zeker drie mensen om het leven gekomen bij een brand in een groot toeristenhotel in de hoofdstad Manilla. 23 anderen raakten gewond.

Het Waterfront Manila Pavilion Hotel met 350 kamers ligt in het toeristische district Ermita van Manilla. Het gebouw dateert uit 1968 en ondergaat sinds vorig jaar een grondige renovatie. De brandweer gaat ervan uit dat de brand uitbrak tijdens die renovatiewerken, maar de officiële oorzaak is nog niet gekend.

Meer dan driehonderd gasten werden uit het hotel geëvacueerd. Negentien mensen zaten een tijdlang geblokkeerd op de vijfde en tiende verdieping van het hotel, maar zij zijn ondertussen in veiligheid gebracht. Twee werknemers van het casino zijn nog vermist; onder de gewonden bevinden zich twee buitenlandse gasten.

De drie slachtoffers, die omkwamen door rookvergiftiging, waren allemaal werknemers van het casino in het hotel. De autoriteiten maakten eerst melding van minstens vier doden bij de brand, maar stelden het aantal later bij tot drie, aangezien een vrouw die doodverklaard werd, toch nog in leven bleek te zijn. Ze verkeert in kritieke toestand, aldus de krant Philstar.

Achttien brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te blussen, maar de brandweerlieden waren daar tien uur na het uitbreken van de brand nog niet in geslaagd.

President Rodrigo Duterte inspecteerde de getroffen buurt vanuit de lucht.