Drie doden en 11 zwaargewonden door busongeval in Frankrijk ADN

27 mei 2018

10u20

Bron: ANP 0 Door een ongeval met een bus met supporters van een rugbyclub zijn drie mensen omgekomen. Elf mensen raakten zwaargewond, aldus Franse media.

Het ongeval vond afgelopen nacht plaats op de snelweg A7 bij Chantemerle-les-Blés, even ten noorden van de stad Valence. Aan boord van de bus waren 31 mensen onder wie achttien minderjarigen. De supporters waren op de terugweg van een wedstrijd in Lyon.

De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk. De bus kantelde en gleed een stuk over de snelweg waarbij de vangrail werd geraakt. Behalve de bus waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Mogelijk kreeg de bus een klapband. De chauffeur is een van de doden.

Accident de bus sur l'A7 : trois morts, plusieurs blessés graveshttps://t.co/3rY59ZLbjF pic.twitter.com/kYBPkiBVJy Le Bien Public(@ Lebienpublic) link

#Drôme : un pneu éclaté peut être à l'origine de l'accident qui a fait 3 morts et 11 blessés graves cette nuit sur l'A7. Le point complet : https://t.co/33QpY9GrF9 pic.twitter.com/9pDGhnzBC6 France Bleu Drôme Ardèche(@ francebleuDA) link

Trois morts dans un accident de la route sur l'A7 : le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et la ministre des Transports Elisabeth Borne font part de leur "profonde émotion"https://t.co/tY1v1uIDJc pic.twitter.com/mLTVavSWXT franceinfo(@ franceinfo) link