Drie doden door westnijlvirus in noordoosten Italië KVE

10 augustus 2018

20u37

Bron: Belga 0 Het westnijlvirus heeft sinds eind juli drie mensenlevens geëist in de regio Ferrare, in het noordoosten van Italië. Dat maakte de lokale gezondheidsautoriteit vandaag bekend. Het virus wordt overgebracht door muggen.

Twee personen van 69 en 86 jaar oud die leden aan cardiovasculaire aandoeningen, zijn gisteren in Ferrare overleden. Ze werden er al een tiental dagen verzorgd in het ziekenhuis. Een andere persoon, die in een nabijgelegen gemeente woonde, overleed eind juli aan hetzelfde virus.

Vandaag lieten de Griekse autoriteiten ook weten waakzaam te zijn over de evolutie van het virus nadat zestig personen erdoor waren getroffen sinds het begin van het jaar. Drie mensen overleden.