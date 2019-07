Drie doden door vliegtuigcrash in Canada tvc

16 juli 2019

19u07

Bron: ANP 0 Door het neerstorten van een watervliegtuig in Canada zijn drie mensen om het leven gekomen en worden vier anderen vermist. Het toestel stortte neer in een meer in een afgelegen gebied in het noordoosten van het land.

In het toestel, een De Havilland DHC-2 Beaver, zaten een piloot, twee gidsen en vier mensen die deelnamen aan een visexpeditie. Het was op weg naar Cossroads Lake maar kwam daar nooit aan en stortte neer in het Mistastin-meer. De oorzaak van de crash is niet bekend.