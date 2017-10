Drie doden door storm Herwart, noodtoestand afgekondigd in Berlijn TMA

10u03

Bron: Belga 6 REUTERS De zware herfststorm Herwart heeft al aan drie mensen het leven gekost. In Tsjechië kwamen twee mensen om het leven, in Polen viel een derde dodelijk slachtoffer. Honderdduizenden gezinnen in Tsjechië zaten zonder stroom omdat elektriciteitskabels beschadigd werden. In het noorden van het land heeft het waterpeil van de rivieren op verschillende plaatsen het alarmniveau bereikt. De brandweer van Berlijn heeft de noodtoestand uitgeroepen. Storm Herwart heeft zware schade aangericht in de straten van de Duitse hoofdstad. Een persoon raakte zwaargewond toen een stelling omviel. Het treinverkeer werd in verschillende deelstaten onderbroken.

Een man en een vrouw kwamen in Tsjechië onder een boom terecht. In Polen kwam een man om die met zijn wagen tegen een afgevallen tak botste. In Most, in het noordwesten van Tsjechië, is een kerk ingestort.



In Polen zitten zowat 200.000 huishoudens zonder stroom, en ook in Slovakije zijn er schade en verkeershinder. De autoriteiten hebben de burgers aangeraden om de traditionele bezoeken aan de kerkhoven voor Allerheiligen uit te stellen. In de hoofdstad Bratislava blijven de kerkhoven uit voorzorg gesloten.



Een woordvoerder van de Berlijnse brandweer liet weten dat een dak van een gebouw werd afgerukt door de storm en verschillende bomen werden ontworteld. Een voetganger werd geraakt door een omvallende stelling. Hij is zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg tussen 04.00 en 07.00 uur een honderdtal noodoproepen, en liet alle vrijwillige brandweerlieden oprukken.



Ook buiten Berlijn hield de storm lelijk huis. Zo hebben de Duitse spoorwegen in zeven deelstaten in Noord- en Centraal-Duitsland het treinverkeer stilgelegd, en in Hamburg, waar de Elbe buiten haar oevers is getreden, is ook het plaatselijke treinverkeer (S-Bahn) deels onderbroken. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitsmasten om.



Gisteren waarschuwden meteorologen voor windsnelheden tot 120 kilometer per uur.



Eerder deze maand kwamen nog zeven mensen om het leven toen storm Xavier over het noorden van Duitsland raasde.

REUTERS

REUTERS