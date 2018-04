Drie doden door hevige sneeuwstorm in midden van VS lva

15 april 2018

02u19

Bron: AD 0 In het midden van de Verenigde Staten hebben barre weersomstandigheden al aan drie mensen het leven gekost, onder wie een 2-jarige peuter. Het gebied dat smacht naar een warm lentezonnetje, wordt geteisterd door zware sneeuw- en hagelstormen.

Inwoners wordt aangeraden niet de weg op te gaan, snelwegen in het zuiden van Minnesota zijn afgesloten, honderden vluchten zijn geannuleerd en ook diverse sportwedstrijden werden afgeblazen. Zo moest het honkbalduel van de Minnesota Twins tegen de Chicago White Sox worden uitgesteld omdat het veld was ondergesneeuwd. En ook het duel tussen de Yankees en Tigers werd geannuleerd wegens zware regenval.

In de zuidelijke helft van de staat Minnesota sneeuwt het al hevig en wordt tussen de 23 en 38 centimeter sneeuwval verwacht. In het noorden van Wisconsin viel zaterdag al 46 centimeter en ook zondag werd daar nog hevige sneeuwval verwacht. De sneeuwstorm houdt naar verwachting aan tot en met zondag, voor hij verder trekt in de richting van New York.

In Louisiana kwam een 2-jarig meisje om het leven toen een boom op het huis viel terwijl ze lag te slapen. In Idaho verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn oplegger en botste tegen de vangrail. De 61-jarige bestuurder kwam om het leven. Ook in Wisconsin viel een dode toen een vrouw op de gladde weg de macht over haar auto verloor en tegen een SUV botste. Drie inzittenden raakten gewond.