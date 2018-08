Drie doden bij xenofoob geweld in Zuid-Afrikaanse sloppenwijk

AV

30 augustus 2018

15u26

Bron: BELGA

Drie mensen kwamen vandaag om het leven in Soweto, een township of sloppenwijk van Johannesburg, zo heeft de politie vandaag gemeld. Ze voegde eraan toe dat 27 mensen opgepakt werden bij het geweld, dat deels door xenofobie was ingegeven.