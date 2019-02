Drie doden bij verkeersongeval in Rosmalen

jv

17 februari 2019

11u41

Bron: anp

0

Door een auto-ongeluk op de A59 bij Rosmalen in Nederland zijn drie mensen om het leven gekomen. De auto raakte door een onbekende oorzaak van de weg, botste op een pijler en vloog in brand. Bij het ongeval was geen ander verkeer betrokken, aldus de Nederlandse politie.