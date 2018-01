Drie doden bij twee ongevallen in Zwitserse bergen AJA

13u02

Bron: Belga 0 Wikimedia Commons Illustratiebeeld In Zwitserland zijn bij twee ongevallen in de bergen drie mannen om het leven gekomen. Ze maakten alle drie een fatale val tijdens een wintersportactiviteit. Dat meldt de lokale politie aan Zwitserse media.

Twee wandelaars met speciale sneeuwschoenen kwamen op een helling van de Hinterrugg, nabij de Alt St. Johann, ten val. Een groep skiërs zag het ongeval gebeuren en verwittigde de ordediensten.

Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, vonden ze de levenloze lichamen van de twee mannen. Het gaat om een 38-jarige Zwitser en een 28-jarige Duitser, allebei woonachtig in het kanton Zürich. Details van het ongeval zijn nog niet bekend.

Tweede ongeval in Klöntal

Het andere ongeval vond plaats in Klöntal. Een 57-jarige man met ski's beklom er de Mutteristock en viel 200 meter naar beneden. Zijn kompaan, een 60-jarige man, zag het gebeuren en verwittigde de hulpdiensten. Zij konden de man lokaliseren, maar hij was reeds overleden. Volgens de lokale politie waren de twee mannen 's morgens vertrokken bij mooi weer en was de sneeuw hard genoeg.